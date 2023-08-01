Кабмин провел ряд кадровых изменений в экономическом блоке правительства

Кабинет министров уволил заместителя министра энергетики Юлию Подкоморную и назначил заместителем министра экономики известного экономиста Владимира Кузьо.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства во вторник.

Владимир Кузьо

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Кузьо является известным экономистом и одним из авторитетных финансовых экспертов в Украине.

Профессиональный опыт

В 2017-2019 годах Владимир Кузьо работал в должности директора депаратмента казначейства и директора инвестиционного департамента АО "Укрзализныця". До этого, в 2013-2017 годах был членом правления ПАО "Идея Банк", а в 2011-2013 - директором департамента казначейства ПАО "Идея Банк". В 2007-2011 годах Кузьо работал сначала экономистом, а позже заместителем начальника отдела межбанковских операций, начальник отдела финансовых рисков ПАО "Плюс Банк".

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Образование

Имеет магистерскую степень Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа в области учета и аудита. Также, Владимир получил последипломное образование на кафедре банковского дела Познаньского университета экономики и бизнеса (Польша). Владимир является сертифицированным дилером на международных финансовых рынках (ACI Dealing Certificate, The ACI - Financial Market Association, UK).

Юлия Подкоморная

Кабмин уволил Юлию Подкоморную с должности заместителя министра энергетики без объяснения причин.

Профессиональный опыт

В Минэнерго Подкоморную называли опытным специалистом в сфере государственного управления, внедрения проектов в энергетической сфере.

Заместителем министра энергетики Подкоморная была назначена 19 мая 2021 года.

До этого много лет работала в аппаратах различных центральных органов власти.

В частности, известно, что с 2007 по 2008 год Юлия Подкоморная работала советником губернатора Киевской области.

В 2008 году возглавила отдел обеспечения деятельности Аппарата Киевской облгосадминистрации.

Через несколько лет (в 2014-м) получила должность заместителя начальника Службы министра при КМУ.

Через год вошла в Верховную Раду в качестве помощника депутата Остапа Семерака.

В мае этого же 2015-го возглавила Управление обеспечения коммуникаций и организационной работы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В июне 2018 года стала заместителем Министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Как отмечают в Минэнерго, работая в должности заместителя министра в Министерстве энергетики и угольной промышленности, Юлия Подкоморная уделяла значительное внимание вопросам охраны труда, безопасности критической энергетической инфраструктуры, решению проблемных вопросов атомно-промышленного комплекса.

Был также период, когда Подкоморная исполняла обязанности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности. Под ее руководством был внедрен пилотный проект по реформированию государственной службы и сформированы на конкурсной основе директораты по направлениям деятельности Министерства, в которых работали специалисты по вопросам реформ.

С должности заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Подкоморная уволилась в 2019 году по собственному желанию.

Юлия Подкоморная также возглавляла ОО "Украинская энергетическая ассоциация" и работала советником и консультантом Президента НАЭК "Энергоатом".

Образование

Упоминаний об образовании Юлии Подкоморной в открытых источниках найти не удалось.