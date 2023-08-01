Индия второй месяц подряд сокращает импорт нефти из России

Импорт российской нефти в Индию падает второй месяц подряд и, как ожидается, снизится еще больше, поскольку РФ начнет сокращать экспорт в августе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела анализа нефти Kpler Виктора Катона.

По словам аналитика, суточные объемы импорта упали до 2,09 млн баррелей в прошлом месяце, по сравнению с 2,11 млн баррелей в день в июне.

Входящие поставки из Саудовской Аравии также снизились, в то время как импорт из Ирака вырос до пятимесячного максимума, свидетельствуют предварительные данные Kpler.

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Однако, по словам Катона, ожидается, что российский импорт восстановится с октября, а его объемы потенциально вырастут до 2,2 млн баррелей в день. Это совпадет с сезонным ростом спроса и станет рекордом по данным Kpler.

"Россия пообещала сократить экспорт нефти на 500 тыс баррелей в сутки в августе, в то время как Саудовская Аравия продолжила сокращение поставок, поскольку тяжеловесы ОПЕК+ пытаются поддержать цены на нефть. Однако, это может стать проблемой для индийских нефтепереработчиков, которые остерегаются нарушить ценовой предел, установленный на российские поставки", - пишет агентство.

По словам Катоны, в этом месяце импорт российской нефти в Индию может упасть до 1,6 миллиона баррелей в день - это будет самый низкий показатель с января.

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Экономическая правда