ВАР просит перенести на "после войны" следующий этап земельной реформы: аграриям не до реформ

Всеукраинский аграрный совет (ВАР) просит правительство и парламент перенести запуск следующего этапа земельной реформы с 2024 года на "после войны".

Об этом говорится в обращении ВАР, которое направлено премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, председателю профильного комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александру Гайду и министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому.

"Законодательные изменения условий оборота земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренные с 2024 года, являются нецелесообразными в условиях, когда украинские аграрии переживают едва ли не самые сложные испытания за всю историю независимой Украины: постоянно испытывают финансовые и физические убытки из-за заблокированных портов, уничтоженных производственных мощностей, обстрелянных и заминированных украинских полей", - говорится в обращении.

По мнению ВАР, новым вызовом для отечественных аграриев станет следующий этап земельной реформы, который начнется с 2024 года.

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В бизнес-объединении напомнили, что с 1 января 2024 года лимит на объем сельхозземли "в одни руки" увеличится с текущих 100 до 10 тыс. га и будет разрешена продажа земли юридическим лицам.

"В условиях, когда отечественные агропроизводители уже второй год подряд работают полностью в убыток, из-за имеющихся логистических проблем и низкой цены на аграрную продукцию внутри страны увеличение этого лимита не будет иметь никакой практической пользы для малых и средних агропроизводителей. Они просто не имеют средств на покупку сельхозземель", - отметили в ВАР.

Как считают в ассоциации, фактически такое увеличение лимита сельхозземель в собственности, в текущих условиях, может быть выгодным только тем компаниям, которые имеют возможность получить финансирование за рубежом, путем привлечения кредитов, выпуска облигаций и т.д. - то есть незначительному количеству аграрных компаний.

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Остальные агропроизводители останутся лишенными такой возможности как минимум до конца войны, пояснили в ВАР.

Для сохранения баланса и предоставления равных прав для всех без исключения украинских аграриев Всеукраинский аграрный совет выступает против повышения лимита допустимого объема земли в собственности одного лица с текущих 100 до 10 тыс. гектаров в одни руки с 2024 года.

В то же время ВАР не выступает против допуска к рынку юридических лиц, поскольку, согласно Земельному кодексу, владельцами таких юридических лиц (которые покупают землю) могут быть только граждане Украины.

ВАР предлагает оставить до конца войны и еще на два года после победы лимит 100 гектаров в одни руки и для юридических, и для физических лиц.