Атомные регуляторы США и Украины будут обмениваться технической информацией

Госатомрегулирование и Комиссия ядерного регулирования США подписали договоренность об обмене технической информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Договоренность подписали и. главы украинского регулятора – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков и Председатель Комиссии ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (US NRС) Кристофер Т. Хенсон.

"Договоренность между Госатомрегулированием и US NRC станет одним из важных шагов по углублению сотрудничества между нашими государствами в сфере безопасного использования ядерной энергии", – отметил Кориков.

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Основной целью заключенной Договоренности является продолжение и углубление сотрудничества, обмен опытом и взаимодействия между регулирующими органами, развитие совместных программ исследований ядерной безопасности и т.д.

Реализация договоренностей будет осуществляться путем обмена информацией о нормативно-правовых актах в вышеуказанных сферах и реализации совместных проектов сотрудничества.

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Государственная инспекция ядерного регулирования инициировала лишение России прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).