На сайте Мининфраструктуры выставят бесплатные проекты детсадов, школ и админзданий

С сентября 2023 года на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры будут выставлены для бесплатного пользования типовые проекты детских садов, школ и административных зданий.

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

"Органы местного самоуправления смогут бесплатно воспользоваться проектами дизайна повторного использования для внедрения собственных проектов восстановления. Разработка типовых проектов проводится в рамках Программы по восстановлению Украины (URP) - рамочного займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)", - объясняют в министерстве.

До 31 августа 2023 года проекты должны пройти государственную экспертизу, после чего станут доступны на веб-сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Среди типовых проектов:

здание центра предоставления административных услуг общей площадью 443,90 м²,

здания учреждений дошкольного образования на 225, 150 и 75 мест,

здания учреждений школьного образования на 1008, 672 и 336 мест.

"Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как отмечают в Мининфраструктуры, все проекты учитывают современные требования по безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Каждое такое здание имеет подземное помещение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. Кроме того, их можно легко адаптировать под нужды отдельной общины, а следовательно и максимально ускорить строительство.

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Проекты повторного использования разработала украинская компания "Творческая Архитектурная мастерская А. Пашенько" (Architects Pashenko) в сотрудничестве с Cowater International по инициативе Министерства восстановления и при финансовой поддержке Европейского Союза и ЕИБ.

Разработка проектов началась в 2022 году, за это время был проведен ряд рабочих встреч и консультаций представителями министерств, региональной и местной власти, проектных и экспертных организаций.