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Курс валют на 1 августа: наличная гривня стабилизируется

Вторник, 1 августа 2023, 11:04 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 1 августа, наличные доллар и евро на "черном рынке" дешевеют по сравнению с котировками накануне, в банках снизились курсы продаж валют.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,08 – 37,26 грн против котировок в 37,08 – 37,29 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,20 - 41,54 грн против курса 41,24 - 41,63 грн за евро в понедельник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,0 – 37,58 грн (курс на 31 июля – 37,0 – 37,7 грн);
  • Евро – 41,0 – 41,75 грн (курс на 31 июля – 41,0 – 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,67 – 37,27 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 – 37,7 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,85 – 37,65 грн;
  • Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда

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