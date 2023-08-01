Нефть близка к трехмесячным максимумам из-за сокращения добычи и роста спроса

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Цены на нефть во вторник, 1 августа, колеблются около трехмесячного максимума, достигнутого накануне из-за признаков сокращения глобального предложения и высокого спроса в США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь pybpbkbcm на 18 центов или 0,2% до 85,25 долларов за баррель в 04:02 по Гринвичу. В понедельник Brent достигла самого высокого уровня с 13 апреля.

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Цены на нефть марки West Texas Intermediate в США стоили 81,64 доллара за баррель, что на 0,2%, или 16 центов меньше, чем на предыдущей сессии, что стало самым высоким показателем с 14 апреля.

Что повлияло на цены

В понедельник власти Китая обнародовали дополнительные политические указания для стимулирования экономики и внутреннего потребления после того, как в июле производственная активность упала четвертый месяц подряд.

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Опрос частного сектора также показал во вторник, что промышленная деятельность Китая резко сократилась в июле, когда предложение, спрос и экспортные заказы ухудшились на фоне безжизненных рыночных условий.

Аналитики Национального австралийского банка ожидают, что цены на нефть достигнут максимумов 2023 накануне встречи на уровне министров ОПЕК+.

В июне ОПЕК+ договорилась о широком соглашении по ограничению поставок нефти до 2024 года, а Саудовская Аравия пообещала дополнительное добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в день в июле. 3 июля Саудовская Аравия заявила, что сокращение будет включать август и может быть продолжено.

Сокращения в Саудовской Аравии чуть не достигли целевого показателя: добыча снизилась на 860 тыс баррелей в сутки в июле, тогда как общая добыча в ОПЕК была ниже на 840 тыс баррелей в сутки.

Данные о сокращении поставок совпали с данными США, показывающими, что спрос на топливо вырос до 20,78 млн баррелей в сутки в мае, что является самым высоким показателем с августа 2019 года. Данные Управления энергетической информации также показали, что спрос на бензин, выраженный как продукт, поставленный на рынок, вырос до 9,11 млн б/д, что является самым высоким показателем с июня 2022 года.

Экономическая правда