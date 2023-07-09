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Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

Воскресенье, 9 июля 2023, 18:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

Пользователи Twitter с синей галочкой, которые платят за продвижение своего контента другим пользователям, распространяют дезинформацию о войне РФ в Украине.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что в соцсети недавно было опубликовано много обманчивых сообщений о недавних беспорядках во Франции, однако один вирусный пост на прошлой неделе также был посвящен военной помощи США Украине.

В публикации был прикреплен скриншот, который выглядел как заголовок с сайта новостей, вместе с изображением двух винтовок.

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"Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины", - говорилось в заголовке.

Кроме того, несколько аккаунтов Twitter с подписками Blue поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз.

BBC отследила, что сообщение происходит из прокремлевских каналов в Telegram. 

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Само изображение, использованное в сообщении, появилось впервые в российском военном блоге 2012 года о соревнованиях по стрельбе на полигоне под Москвой.

Издание добавляет, что не смогло найти ни одной онлайн-статьи с заголовком и изображением, которое распространялось в Twitter.

Также несколько учетных записей в Твиттере с синей галочкой недавно распространили заявление о том, что Россия обнаружила в Украине "фабрики младенцев".

Подобная ситуация произошла в конце июня в центре Краматорска на востоке Украины в результате российского ракетного обстрела погибли восемь человек.

Сразу после атаки в заметке аккаунта с подпиской на Twitter Blue, который позиционирует себя как источник новостей, утверждалось, что удар был нанесен Украиной по ошибке и попал в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники.

Экономическая правда.

Twitter война РФ
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