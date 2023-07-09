Франция ожидает привлечения значительных инвестиций Tesla в производство электромобилей

Франция надеется, что генеральный директор Tesla Илон Маск выберет страну для инвестиций, связанных с производством электромобилей в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Недавно Маск встретился с официальными лицами французского правительства, включая президента Эммануэля Макрона, когда он изучал варианты будущих производственных площадок.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что надеется, что Маск выберет Францию для значительных инвестиций, связанных с производством электромобилей в Европе.

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Отвечая на вопрос, могут ли инвестиции быть связаны с аккумуляторными элементами или другими частями бизнеса Tesla, Бруно Ле Мэр сказал, что сейчас рассматривается несколько вариантов.

"Илон знает, что ему будут рады во Франции, но решение принимает он", - сказал Ле Мэр.

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Экономическая правда.