НБУ оштрафовал 30 небанковских учреждений в июне

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Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО "ФК "Е-Гроши ком" (ТМ "Е-Гроши"), которая является пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Меры воздействия применены к: ООО "ФК "Е ГРОШИ КОМˮ - штраф в размере 1, 27 мнл грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

В компании выявлены проблемы по ненадлежащей проверке новых и существующих клиентов, в частности тех, которые являются членом семьи политически значимого лица и с разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов.

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Также АО "ФК "АВЕРСˮ получило штраф в размере 500 тыс грн, ООО "ФК "Либерти Финанс" - 400 тыс грн и ЧАО "УФГ" - 200 тыс грн. Все компании работают на рынке обмена валют.

ООО "ФК "ИНВЕСТРУМˮ регулятор оштрафовал на 255 тыс грн за аналогичные нарушения как и ООО "ФК "Є ГРОШІ КОМ".

Штрафы в размере 51 тыс грн получили ООО "ФК "ИНВЕСТСТАНДАРТˮ, ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ИНСАРТˮ, ПО "ЛОМБАРДˮ ООО "ФОКСЕР ПРОДАКТˮ И КОМПАНИЯˮ, ООО "АЛЬЯНС ИНШУЕРЕНСˮ за непредставление отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию.

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ЧАО "СК "КИЕВСКАЯ РУСЬˮ было оштрафовано на 391 тыс грн за несвоевременное представление на запрос НБУ информацию и/или документов, копий документов или выписки из документов.

Кроме того, НБУ оштрафовал ООО "ФК "Масон" на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.

ООО "ФК "Стармий", ООО "Выбор", ООО "Лайт лизинг", ООО "Ю.И.Б." получили штрафы по 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности стать на учет как субъект первичного финансового мониторинга.

Экономическая правда.