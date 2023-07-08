McDonald's вводит ограничения на использование помидоров в Индии из-за резкого подъема цен

McDonald's прекратил использовать помидоры для приготовления пищи в большинстве своих заведений на севере и востоке Индии на фоне пятикратного роста цены на них.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря McDonald's в Индии, глобальная сеть заведений быстрого питания назвала отсутствие качественных продуктов "из-за сезонных проблем с урожаем" как причину для ограничения использования помидоров.

"Мы работаем над решением этой проблемы, применяя методы устойчивого ведения сельского хозяйства, включая выращивание помидоров на гидропонике в полностью контролируемой среде, чтобы уменьшить риск наших требований из-за капризов сезона", - написал представитель компании.

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Цены на основной продукт домашнего хозяйства в Индии недавно резко выросли из-за задержки муссонов, проливные дожди и высокие за норму температуры повлияли на районы выращивания в стране.

"Помидоры широко используются в индийской кулинарии и стремительный рост цены может спровоцировать широкие протесты, подобные протестам, вызванных луком, которые буквально свергли правительства в Индии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Резервный банк Индии предполагает, что колебания стоимости также могут препятствовать усилиям регулятора контролировать инфляцию и ее непропорциональное влияние на экономически уязвимые группы населения.

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Экономическая правда.