Россияне 271 раз попали в энергетические объекты Украины - Галущенко

За 500 дней большой войны россияне от российских обстрелов пострадала половина всей энергетики Украины, сейчас верифицировано 271 попадание в энергетические объекты.

Об этом сообщил Министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По его словам, половины всей энергосистемы, а это и генерация, и система передачи подверглись ударам россиян. Верифицировано 271 попадание разного рода.

"К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению", - сказал министр.

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Он также напомнил, что с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года энергетика находилась под ежедневными российскими обстрелами.

Галущенко добавил, что в Украине уже проводятся самая масштабная ремонтная кампания за всю историю, сколько стоит задача максимально восстановиться к началу отопительного сезона.

Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в 11 млрд долларов, однако министр отметил, что эта сумма не является постоянной, поскольку обстрелы продолжаются и общая потеря уже превышает эту цифру.

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Напомним:

По состоянию на 8 июля из-за непогоды в 10 областях повреждены линии электропередачи и обесточены более 300 населенных пунктов.