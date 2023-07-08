СБУ разоблачила одесского бизнесмена, который пытался подкупить сотрудников за 90 тысяч евро
Служба безопасности разоблачила одесского бизнесмена, который предлагал сотрудникам СБУ 90 тыс. евро, чтобы прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия бизнесмена в Одесской области, который пытался их подкупить.
Фигурант предлагал взятку в 90 тыс евро украинским спецслужбистам, чтобы они прекратили следственные действия и не изымали его имущество в рамках уголовного производства, которое расследует СБУ.
Кроме того, по материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.
СБУ сообщила бизнесмену подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Экономическая правда.