СБУ разоблачила одесского бизнесмена, который пытался подкупить сотрудников за 90 тысяч евро

Служба безопасности разоблачила одесского бизнесмена, который предлагал сотрудникам СБУ 90 тыс. евро, чтобы прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия бизнесмена в Одесской области, который пытался их подкупить.

Фигурант предлагал взятку в 90 тыс евро украинским спецслужбистам, чтобы они прекратили следственные действия и не изымали его имущество в рамках уголовного производства, которое расследует СБУ.

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Кроме того, по материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.

СБУ сообщила бизнесмену подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Экономическая правда.