Из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 10 областях – Міненергетики

getty images

По состоянию на 8 июля из-за непогоды в 10 областях повреждены линии электропередачи и обесточены более 300 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

"В результате масштабного грозового шторма, который прошел по стране, в 10 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадали жители Черниговской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областей. Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Николаевской областях.

Реклама:

Сейчас продолжаются восстановительные работы.

В министерстве добавляют, что из планового ремонта вышел блок тепловой генерации мощностью более 280 МВт. Сейчас электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

Кроме того, из-за обстрелов обесточивались 45 населенных пунктов в Донецкой области. Остается без света часть абонентов в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Реклама:

На Запорожской АЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,53 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним:

Россияне продолжают минирование Запорожской АЭС, доставляя на территорию станции мины и взрывчатые вещества.

В Донецкой области на тепловой электростанции, которые неоднократно обстреливали россияне, упала крыша цеха - по меньшей мере один человек погиб.