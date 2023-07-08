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НБУ продал из резервов более 478 миллионов долларов

Суббота, 8 июля 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

За неделю с 3 по 7 июля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 478,51 млн долларов и купил 6,7 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 478,51 млн долларов - несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 532,97 млн. При этом регулятор купил 6,7 млн долларов против покупки 12,6 млн долл неделей ранее. 

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда. 

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Всего с начала года НБУ продал уже 12,93 млрд долларов и купил 184,56 млн долларов. 

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванный эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.

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