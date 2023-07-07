УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту

"Укрзализныця" объявила о запуске "горных шаттлов" из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, дизель-поезда с кондиционированием ДПКр-3 будут отправляться по следующему графику:

поезд №810/809 Львов - Рахов будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 7:50 и прибывать в Рахов в 13:40. Обратно поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:35;

поезд №816/815 Львов - Рахов будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:15;

поезд №816/815 Рахов - Львов будет отправляться из Рахова 23, 24, 30, 31 июля в 4:18 и прибывать во Львов в 10:10.

"На эти поезда в направлении Рахова можно удобно пересесть с рейсов №91/92 Киев - Львов (прибытие во Львов в 6:18), №43 Черкассы - Ивано-Франковск (прибытие во Львов в 5:37), №131 Днепр - Львов (прибытие во Львов в 7: 04), №15 Харьков - Ясиня (прибытие во Львов в 4:18), а в обратном направлении пассажиры в Днепр и Запорожье могут пересесть с поездов ДПКр-3 на поезд №86 Львов - Запорожье (отправка из Львова в 10:58)", - добавили в УЗ.

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В августе этого года региональный поезд №810/809 Львов - Рахов - Львов будет курсировать ежедневно с 1 по 6 августа и с 12 по 31 августа, отметили в компании.

Билеты на поезда будут доступны в приложении УЗ, в чат-боте и на сайте.

Экономическая правда

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