"Укрпочта" возобновила работу отделения во Львове, которое пострадало от ракетной атаки

"Укрпочта" возобновила работу своего отделения во Львове, которое накануне получило повреждения в результате российской ракетной атаки.

Об этом сообщил в Telegram гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Как и обещали, сегодня уже возобновили работу нашего отделения во Львове, поврежденного вчера российскими ракетами. Приятно снова видеть клиентов. А страна - агрессор заплатит за свои поступки в прямом и переносном смысле слова", - написал он.

фото: Telegram Смелянского

Напомним:

Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.

Воздушные силы сообщили, что сбили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр", которые выпустили россияне по Украине.

Количество погибших в результате вражеской ракетной атаки на Львов возросло до 10 человек, 42 человека ранены, среди них – 3 ребенка.

Экономическая правда