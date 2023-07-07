Киевская школа экономики обещает помочь ветеранам начать собственный бизнес

Киевская школа экономики (KSE) совместно с Минэкономики помогут ветеранам начать собственный бизнес.

Об этом говорится в сообщении KSE по итогам подписания соответствующего меморандума о сотрудничестве с Министерством экономики.

Документ подписали Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики, Валентина Сахно, глава KSE Graduate Business School и Светлана Денисенко, директор KSE Foundation.

"Чтобы процент ветеранов, которые получают финансовую поддержку, повысился, Министерство экономики Украины и Киевская школа экономики объединят усилия", - говорится в сообщении.

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Так, KSE Graduate Business School, ведущая бизнес-школа Украины и Европы, будет оказывать поддержку в разработке эффективного бизнес-плана и подаче качественной заявки на получение гранта. А благотворительный фонд KSE Foundation профинансирует услуги по консалтингу.

"У нас есть большая экспертиза в консалтинге для малого и среднего бизнеса, которую мы будем использовать и предлагать участникам программы получения грантов", - отметила руководительница KSE Graduate Business School Валентина Сахно.

Услуги будут доступны и для тех ветеранов, кто уже получил средства - если у них будет потребность в экспертизе по оценке бизнес-модели или по улучшению показателей. И также для бизнесов, которые только будут подаваться на грант и нуждаются в обучении и поддержке в создании бизнес-плана.

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"Ветераны, которые вернулись к гражданской жизни, отдав свое здоровье - это не забытые люди, которые пришли в никуда. Они строят рядом с нами будущее нашего государства. И теперь они имеют экономические инструменты для этого. Очень ценно, что государство дает возможность некоммерческому сектору, общественным организациям быть приобщенными к этому", - отметила директор KSE Foundation Светлана Денисенко.

Напоминаем:

С апреля в Украине также работает правительственная программа по грантовой безвозвратной поддержке военных, которые вернулись с фронта.

Победители могут получить государственные гранты на сумму до 1 миллиона гривен на старт или развитие собственного бизнеса.

За это время государство уже получило 197 заявок, специалисты отобрали 19 победителей. Такие первые результаты объявили в Минэкономики.