Все разделы
Укр / Рус

Модель искусственного интеллекта GPT-4 от OpenAI стала общедоступной

Пятница, 7 июля 2023, 17:09 - Анастасия Жарикова

Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT – OpenAI с 6 июля сделала общедоступной новую версию генеративного ИИ GPT-4.

Об этом говорится в сообщении компании.

Начиная с 6 июля, все существующие разработчики OpenAI API с историей успешных платежей могут получить доступ к GPT-4.

Доступ к новым разработчикам компания планирует открыть до конца месяца. Со временем планируется начать повышение лимитов "в зависимости от доступности вычислений".

Реклама:

"С марта миллионы разработчиков запросили доступ к API GPT-4, и ассортимент инновационных продуктов, использующих GPT-4, растет с каждым днем", – отмечают в OpenAI.

Также компания заявила, что делает общедоступными API-интерфейсы GPT-3.5 Turbo, DALL E и Whisper. Специалисты компании работают над безопасной возможностью тонкой настройки для GPT-4 и GPT-3.5 Turbo.

Читайте также: GPT-4 больше и лучше ChatGPT, но OpenAI не объясняет, почему. Что известно о новой модели?

Реклама:
технології
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Дроны на море и суше, искусственный интеллект и симулятор Javelin: как разработки military-tech приближают победу Украины 5 июля 2023, 14:30
Apple существенно сократила планы по производству гарнитуры Vision Pro – СМИ 3 июля 2023, 18:16
В России по требованию властей создана система тотальной слежки через мессенджеры 3 июля 2023, 14:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте