В случае подрыва россиянами ЗАЭС Украина не получит страховую компенсацию на 5 млрд: есть условия из-за войны

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в конце июня заключило договор страхования с ЧАО "Страховая компания "Первая" более чем на 5 млрд грн по ущербу в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины, однако страховое покрытие начнет действовать только после освобождения ЗАЭС от оккупантов.

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Соглашение распространяется на четыре атомные электростанции: Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую.

Страховая сумма по сделке составляет 111,49 миллиона Специальных прав заимствования МВФ, что в эквиваленте по курсу составляет 5,44 млрд грн. Период страхования – один год.

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Издание отмечает, что заключенное "Энергоатомом" и СК "Первая" соглашение рассчитано на выплату компенсаций за смерть или потерю здоровья граждан в результате ядерных инцидентов. Но в ней определено, что страховое покрытие в отношении ЗАЭС начнет действовать только после:

ее освобождение от российских войск;

ликвидации последствий их присутствия территории станции;

получение согласия международных страховых ядерных пулов об участии в перестраховании рисков по ЗАЭС.

Кроме этого, страхованию не подлежат случаи причинения ядерного ущерба на любых АЭС Украины в результате инцидента, который повлечет за собой военные действия, вооруженные конфликты, вторжение и т.д.

Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях "Энергоатома".

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Напоминаем:

Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке россиянами в ближайшее время провокации на территории оккупированной Запорожской атомной электростанции.