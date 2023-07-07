Все разделы
Укр / Рус

В случае подрыва россиянами ЗАЭС Украина не получит страховую компенсацию на 5 млрд: есть условия из-за войны

Пятница, 7 июля 2023, 16:23 - Анастасия Жарикова

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в конце июня заключило договор страхования с ЧАО "Страховая компания "Первая" более чем на 5 млрд грн по ущербу в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины, однако страховое покрытие начнет действовать только после освобождения ЗАЭС от оккупантов.

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Соглашение распространяется на четыре атомные электростанции: Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую.

Страховая сумма по сделке составляет 111,49 миллиона Специальных прав заимствования МВФ, что в эквиваленте по курсу составляет 5,44 млрд грн. Период страхования – один год.

Реклама:

Издание отмечает, что заключенное "Энергоатомом" и СК "Первая" соглашение рассчитано на выплату компенсаций за смерть или потерю здоровья граждан в результате ядерных инцидентов. Но в ней определено, что страховое покрытие в отношении ЗАЭС начнет действовать только после:

  • ее освобождение от российских войск;
  • ликвидации последствий их присутствия территории станции;
  • получение согласия международных страховых ядерных пулов об участии в перестраховании рисков по ЗАЭС.

Кроме этого, страхованию не подлежат случаи причинения ядерного ущерба на любых АЭС Украины в результате инцидента, который повлечет за собой военные действия, вооруженные конфликты, вторжение и т.д.

Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях "Энергоатома".

Реклама:

Напоминаем:

Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке россиянами в ближайшее время провокации на территории оккупированной Запорожской атомной электростанции.

ЗАЭС Энергоатом страхование ядерная энергетика
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
МАГАТЭ осмотрела несколько объектов ЗАЭС, но на крышу еще не попала − Гросси 7 июля 2023, 11:53
Риски для населения минимальны: сотрудник ЗАЭС рассказал о ситуации на станции 6 июля 2023, 18:10
Россияне хотят перевести еще один блок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом" 6 июля 2023, 17:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте