Укрзализныця запускает еще один поезд, который соединит Киев и Славянск
"Укрзализныця" добавляет сообщение между Киевом и Славянском, продолжая маршрут поезда №101/102 Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 11 июля маршрут поезда №101/102 Херсон — Киев будет продлен до Славянска. В обратном направлении (через Полтаву) первый рейс по новому графику выполнит с 12 июля.
Кроме того, также будет организован специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, подстроенный по времени до прибытия и отправки киевско-херсонского рейса.
Таким образом, в дополнение к черездневному сообщению со столицей, пассажиры из Донбасса будут иметь следующие новые сообщения:
- Корсунь;
- Смело;
- Долинская;
- Николаев.
А пассажиры из Херсона смогут добраться по железной дороге до:
- Гребенки;
- Лубнов;
- Миргород;
- Полтавы;
- Красноград;
- Лозовой.
Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. В обратном направлении из Славянска – по четным числам в 09:45 прибытием в столицу в 20:30.
Билеты на поезд можно приобрести в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах Укрзализныци.
Напоминаем:
С целью усиления безопасности пассажирских перевозок, Укрзализныця приняла решение вернуть военизированную охрану в поезда, и уже реализовала это решение на трех маршрутах.
Экономическая правда