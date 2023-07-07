Укрзализныця запускает еще один поезд, который соединит Киев и Славянск

"Укрзализныця" добавляет сообщение между Киевом и Славянском, продолжая маршрут поезда №101/102 Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 11 июля маршрут поезда №101/102 Херсон — Киев будет продлен до Славянска. В обратном направлении (через Полтаву) первый рейс по новому графику выполнит с 12 июля.

Кроме того, также будет организован специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, подстроенный по времени до прибытия и отправки киевско-херсонского рейса.

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Таким образом, в дополнение к черездневному сообщению со столицей, пассажиры из Донбасса будут иметь следующие новые сообщения:

Корсунь;

Смело;

Долинская;

Николаев.

А пассажиры из Херсона смогут добраться по железной дороге до:

Гребенки;

Лубнов;

Миргород;

Полтавы;

Красноград;

Лозовой.

Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. В обратном направлении из Славянска – по четным числам в 09:45 прибытием в столицу в 20:30.

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Билеты на поезд можно приобрести в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах Укрзализныци.

Напоминаем:

С целью усиления безопасности пассажирских перевозок, Укрзализныця приняла решение вернуть военизированную охрану в поезда, и уже реализовала это решение на трех маршрутах.

Экономическая правда