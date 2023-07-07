Мировые цены на продовольствие продолжают падать больше года - ФАО

В июне среднее значение Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составило 122,3 пункта, что на 1,4 % ниже показателя мая и на 23,4 % ниже максимального уровня, достигнутого в марте прошлого года.

Об этом сообщает ФАО.

"Зафиксированное в июне снижение значения индекса по сравнению с уровнем прошлого месяца обусловлено падением значения индексов цен на сахар, растительные масла, зерновые и молочную продукцию, при этом значение индекса цен на мясо практически не изменилось", - говорится в сообщении.

Среднее значение Индекса цен на зерновые составило 126,6 пункта, что 2,1% ниже майского показателя. Снижение значения этого индекса в текущем месяце связано с падением мировых цен на все основные зерновые.

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Индекс цен на растительные масла ФАО в июне составил 115,8 пункта, что на 2,4% ниже его майского значения, и достигло самого низкого уровня с ноября 2020 года. Такая тенденция обусловлена падением мировых цен на пальмовое и подсолнечное масла на фоне некоторого роста котировок соевого и рапсового масел.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию составило 116,8 пункта, что на 0,8 процента ниже майского показателя и связано с сокращением международных цен на сыр.

Индекс цен на мясо составил 117,9 пункта, практически не изменившись по сравнению с майским уровнем: рост международных котировок на мясо птицы и свинину практически полностью нивелировался снижением котировок на говядину и баранину.

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Индекса цен на сахар достиг 152,2 пункта, что на 3,2% ниже его майского значения и является его первым снижением после непрерывного четырехмесячного роста.

Экономическая правда