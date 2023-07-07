ВР попытается разблокировать закон об отмене 2-процентного ЕН на следующей неделе

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом за закон №8401, который отменяет 2% единый налог (ЕН) и возвращает документальные проверки и контроль PPO.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"На следующей неделе будет разблокировано подписание №8401 и передано на подпись президенту", - написал нардеп в своем телеграм-канале в пятницу.

За принятие такого проекта постановления должны проголосовать не менее 226 народных депутатов.

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Напоминаем:

Верховная Рада 30 июня приняла закон №8401 об отмене 2-процентного единого налога с 1 августа и возвращении документальных проверок и контроля РРО. Закон является одним из важных структурных маяков программы с МВФ.

Позже народные депутаты из межфракционного объединения "Умная политика", а также фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" зарегистрировали в ВР три проекта постановлений - под номерами 8401-П, 8401-П1 и 8401-П2 - об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом за закон №8401.

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