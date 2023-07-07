Заместитель директора Киевавтодора получил подозрение из-за высоты ограничительных столбиков

Экс-директор одного из районных дорожно-эксплуатационных управлений Киева, который в настоящее время работает заместителем директора КП "Киевавтодор", получил подозрение из-за служебной халатности, а фактически - из-за высоты ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали, которая не соответствовала нормам ДСТУ.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Как следует из сообщения, нарушение было допущено во времена, когда подозреваемый работал директором коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных дорог" в самом престижном районе столицы - Печерском. Именно там установленные столбики ненадлежащей высоты привлекли внимание прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор на поставку дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали. Однако, технические и качественные характеристики указанного оборудования не соответствовали действующим нормам ДСТУ, определенным для их высоты", - говорится в сообщении.

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Указанное деяние прокуроры оценили как убытки из-за служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, в размере почти 2 млн грн.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СУ ГУНП в городе Киеве, при оперативном сопровождении УСР в г. Киеве ДВР НПУ.