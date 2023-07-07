В НБУ оценили влияние повышения тарифов на электроэнергию для населения на инфляцию

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне было выше, чем прогнозировали в НБУ, но новые тарифы не повлияли на темпы замедления инфляции в стране.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре за июль 2023 года.

"В июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств, несколько больше, чем ожидал НБУ, что, однако, не помешало дальнейшему снижению инфляции", - заявил НБУ.

По оценкам Нацбанка, потребительская инфляция в Украине в июне продолжала снижаться и упала ниже 15% в годовом выражении.

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Это произошло благодаря тому, что другие факторы перевесили повышение тарифов. Среди них, в частности: укрепление наличного курса, большое предложение продовольствия и снижение цен на топливо благодаря наличию значительных запасов.

"Фундаментальное инфляционное давление снижается в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и уменьшение давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике", - говорится также в обзоре НБУ.

Напоминаем:

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В мае 2023 года инфляция упала до 15,3% - самого низкого показателя с марта 2022 года.