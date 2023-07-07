Нефть завершает ростом вторую неделю подряд

Цены на нефть выросли в пятницу, 7 июля, и направляются ко второму недельному росту подряд, поскольку устойчивый спрос привел к большему, чем ожидалось, падению запасов нефти в США, нивелируя опасения относительно повышения процентных ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 76,97 долларов за баррель на 06:15 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 44 цента, также на 0,6%, до 72,24 долларов за баррель.

Отмечается, что оба контрольных показателя должны вырасти примерно на 2% вторую неделю подряд.

Что повлияло на цены

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Запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, из-за высокого спроса на нефтепереработку, в то время как запасы бензина значительно сократились после роста на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации.

Это происходит в тот момент, когда ведущие экспортеры нефти Саудовская Аравия и Россия объявили о новом раунде сокращения добычи в августе. Общие сокращения сейчас составляют более пяти миллионов баррелей в день, что составляет 5% мировой добычи нефти.

Однако рост цен на нефть был ограничен усилением ожиданий, что центробанк США, вероятно, повысит процентные ставки на своем заседании 25-26 июля.

Источники, близкие к ОПЕК, сообщили, что Организация, вероятно, сохранит оптимистический прогноз по росту спроса на нефть в следующем году, когда опубликует свой первый прогноз позже этого месяца, предполагая замедление по сравнению с этим годом, но все еще рост выше среднего.

Высшие процентные ставки увеличивают расходы по займам для предприятий и потребителей, что может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть. На следующей неделе инвесторы будут искать подсказки по курсовым ставкам в данных об инфляции в США и Китае.

Экономическая правда