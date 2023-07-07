Курс валют на 7 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках

В пятницу, 7 июля, наличные доллар и евро в кассах банков остались на уровне четверга, на "черном рынке" гривна несколько ослабла.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,99 – 37,20 грн против котировок в 36,9 – 37,18 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 40,51 - 40,82 грн против курса 40,53 - 40,80 грн за евро в четверг.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 6 июля – 36,75 – 37,35 грн);

Евро – 40,3 – 41,0 грн (курс на 6 июля – 40,3 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 36,55 – 37,35 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда