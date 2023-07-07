Курс валют на 7 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках
Пятница, 7 июля 2023, 09:51 -
В пятницу, 7 июля, наличные доллар и евро в кассах банков остались на уровне четверга, на "черном рынке" гривна несколько ослабла.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,99 – 37,20 грн против котировок в 36,9 – 37,18 в четверг.
В это же время "черный" курс евро составил 40,51 - 40,82 грн против курса 40,53 - 40,80 грн за евро в четверг.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 6 июля – 36,75 – 37,35 грн);
- Евро – 40,3 – 41,0 грн (курс на 6 июля – 40,3 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,7 – 37,6 грн;
- Укрэксимбанк – 36,55 – 37,35 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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