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В "Киев Цифровой" появился сервис для оплаты коммунальных услуг

Четверг, 6 июля 2023, 20:35

В приложении "Киев Цифровой" после обновления появился сервис для оплаты коммунальных услуг в столице.

Об этом сообщает КГГА.

"Благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность оплачивать коммунальные услуги, там же хранить квитанции и подавать показания счетчиков", - говорится в сообщении.

Обновленный "Киев Цифровой" доступен к скачиванию в App Store и Google Play.

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