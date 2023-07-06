В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) опровергли информацию СМИ о "документе", в котором банк якобы критикует НБУ.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

"Европейскому банку реконструкции и развития известно об одном из изданий в Украине, которое использовало название ЕБРР для ссылки на документ, содержащий критику в адрес Национального банка Украины (НБУ).

ЕБРР не признает ни одного такого документа, а его содержание, описанное СМИ, не отражает институциональную позицию Банка по НБУ", - говорится в позиции ЕБРР.

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"ЕБРР имеет давние и тесные отношения с НБУ, чье управление украинской экономикой в военное время он неоднократно высоко оценивал. ЕБРР надеется на продолжение этих отношений", - добавили в банке.

Ранее СМИ, которые имеют репутацию "сливных бачков", распространяли "документ", мол ЕБРР критикует действия НБУ.

Экономическая правда

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