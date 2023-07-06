УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов

В июне "Укрзализныця" увеличила объемы перевозки грузов на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 12,4 млн тонн. По сравнению с маем этот показатель вырос на 8%.

Об этом заявил глава правления компании Евгений Лященко.

"Очередной месяц завершаем с положительным результатом основного бизнеса - грузовых перевозок. Июньские объемы и их рост укрепляют наш план выхода на безубыточность и восстановления железнодорожной отрасли", - заявил Лященко.

По данным УЗ, перевозки грузов во внутреннем сообщении в июне 2023 года выросли на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 7,9 млн тонн. Перевозки на экспорт выросли на 24,3% - до 4 млн тонн.

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"Лидерами по объемам перевозок в июне традиционно были зерновые грузы, строительные материалы, каменный уголь, железная и марганцевая руда.

Так, перевозки зерновых грузов в июне 2023 года выросли на 48,4% (до 2 млн тонн), строительных материалов - на 87% (до 3,1 млн тонн), каменного угля - на 16,3% (до 2,3 млн тонн), железной и марганцевой руды - на 2,8% (до 2 млн тонн)" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания в июне увеличила среднесуточную погрузку грузов на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 387,4 тыс тонн. По сравнению с маем текущего года этот показатель вырос на 10%.

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"Среднесуточная погрузка зерновых грузов в июне 2023 года выросла на 25,8% по сравнению с июнем 2022 года (до 58,3 тыс. тонн), погрузка строительных материалов - на 81% (до 55,9 тыс. тонн), каменного угля - на 13% (до 76,2 тыс. тонн).

Среднесуточная погрузка железной и марганцевой руды незначительно сократилась - на 2% к июню 2022 года и составила 64,97 тыс. тонн", - добавили в УЗ.

Экономическая правда