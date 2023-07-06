Ветераны начали получать первые гранты на собственный бизнес

В четверг, 6 июля, объявили результаты программы поддержки ветеранских бизнесов – средства на сумму 6,8 миллиона гривен на собственное дело получат 19 защитников и защитниц и их жены и мужья.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Гранты для ветеранов и вторых из их супругов – это возможность поддержать наших воинов. Они защищают нас на передовой, наша задача – помочь им адаптироваться к мирной жизни, воплотить мечту открыть собственное дело, поддержать их родных. Именно так и возникла идея этой грантовой инициативы", — отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Первые гранты получат в общей сложности 19 человек: 10 участников боевых действий и 9 дружин военных.

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Восемь выплатят до 500 тысяч грн финансовой помощи, остальным – до 250 тыс грн. Общая сумма составляет 6,8 млн. грн.

Чтобы принять участие в грантовой программе для ветеранов и их мужей или жен, можно подать заявку на портале "Дія" по ссылке.

Экономическая правда

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