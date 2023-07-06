Россияне хотят перевести еще один блок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом"

Российские оккупанты собираются перевести энергоблок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки". При этом они сознательно не выводят энергоблок №5 в "холодную остановку".

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Псевдоруководитель станции Юрий Черничук уже издал соответствующее распоряжение. Однако учитывая подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС, Каховское водохранилище обезвожено, а значит - при запуске большего количества энергоблоков в работу, водоснабжения для охлаждения реакторов может быть недостаточно.

При этом, захватчики сознательно не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в "холодный останов". А значит, в случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячего останова" - на станции есть реальная угроза наступления аварийной ситуации", - заявили в компании.

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В "Энергоатоме" добавили, что украинский оперативный персонал никак не может повлиять на эту ситуацию, "ведь вынужден постоянно терпеть угрозы и запугивания со стороны вооруженных российских военных".

"И понимая последствия таких действий, на прошлой неделе часть атомщиков Запорожской АЭС покинула станцию, не желая участвовать в замыслах россиян", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда