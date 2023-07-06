Индивидуальные теплопункты: Фонд энергоэффективности анонсировал новый проект

В Фонде энергоэффективности анонсировали запуск проекта по возмещению на установку в многоэтажках индивидуальных тепловых пунктов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Вскоре планируем запустить новый "Суперлегкий" пакет программы "Энергодом", предусматривающий установку в домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) - одно из самых целесообразных и эффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоэтажках", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на этот проект планируется направить средства, которые не были использованы в рамках других программ. В частности, за первое полугодие 2023 года было расторгнуто 124 грантовых договора. По этим договорам ОСМД должны были вернуть средства, возмещенные Фондом за выполненные энергоаудиты.

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В пресс-службе напомнили, что Фонд при заключении грантового договора по ОСМД резервирует на каждый проект полную стоимость проекта, эти средства не используются на другие проекты. Суммы резервов, высвободившихся после расторжения договоров, хватит на запуск новых инициатив Фонда.

"С теми ОСМД, которые остановились на подаче заявки №1 и даже не начали процесс разработки проектной документации, Фонд вынужден по условиям грантового договора досрочно расторгнуть его. Исключение - бенефициары на территории Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По таким бенефициарам будет приниматься отдельное решение Наблюдательного совета Фонда после отмены или прекращения военного положения", - пояснили в Фонде энергоэффективности.

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В июне председатель Наблюдательного совета Фонда Юлия Сабатюк отмечала первоочередную важность массовой установки ИТП в многоквартирных домах до начала нового отопительного сезона. Для этого, по ее словам, разрабатывается пакет "Суперлегкий" с упрощенной процедурой в рамках Программы "Энергодом".

Консультативный совет - это консультативно-совещательный орган Фонда, созданный для поддержки энергоэффективных инициатив в многоквартирном жилом секторе.

Программа "Энергодом" - это программа поддержки энергомодернизации многоквартирных домов.