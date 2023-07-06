Египет объявил о свободных мощностях СПГ: готовы экспортировать в Европу

Египет имеет свободные мощности в 4 млн тонн в год по сжижению природного газа (СПГ), которые готов экспортировать в Европу.

Об этом сообщил журналистам министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Молла, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы экспортируем СПГ в Европу, это приоритет для нас. Наши мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) - 12 млн тонн в год. Максимум, которого мы достигли в прошлом году, - 8 млн тонн в год. У нас еще есть возможности по экспорту 4 млн тонн в год", - сказал он.

По словам министра, Египет готов увеличить поставки в Европу или Израиль.

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"Мы можем разместить газ, чтобы экспортировать его в Европу или в другие регионы. Поэтому мы обсуждаем (возможность поставок газа - ред.) с Израилем, Кипром, потому что мы имеем мощности по сжижению, которые помогут соседним странам монетизировать их газ", - сказал министр.

Напоминаем:

Европа, стремящаяся постепенно отказаться от импорта российского газа после вторжения Москвы в Украину, также ведет переговоры с Израилем о возможности поставок израильского газа в Европу через Египет.

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В июне прошлого года Европейская комиссия, Израиль и Египет подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по поставкам израильского газа через экспортную инфраструктуру Египта СПГ в ЕС.

В Египте есть два завода по экспорту СПГ: завод Idku мощностью 7,2 млн тонн в год, управляемый Shell, и меньший завод Damietta, управляемый Eni, мощностью 5 млн тонн в год. Эти два завода считаются ключевыми для европейских усилий по получению дополнительных источников СПГ, включая газ из Израиля.