Нацбанк анонсировал выпуск 7 июля новой нумизматической и суверенной продукции

ЭП рассказывает о проектах, которые помогают Силам обороны бить врага. Какие из них уже работают на победу? (укр)

Изменение отношения к западным фирмам, работающим в России, постепенно превращается в тренд. А вот компании, которые ушли первыми, могут выиграть от этого больше всех. О чем речь? (укр)