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Нацбанк анонсировал выпуск 7 июля новой нумизматической и суверенной продукции

Четверг, 6 июля 2023, 12:25 - Лия Ильченко

В пятницу, 7 июля, в 10:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической и сувенирной продукции.

Об этом сообщается на сайте интернет-магазина НБУ.

Анонсируется появление в продаже с 7 июля:

  • памятной монеты из серебра "В единстве - сила";
  • памятной монеты из нейзильбера "Ой у лузі червона калина" в сувенирной упаковке;
  • памятной монеты из нейзильбера "Рожденный в Украине" в сувенирной упаковке;
  • набора из трех монет из нейзильбера в сувенирной упаковке "Государственные символы Украины";
  • памятной медали "Город героев - Николаев";
  • памятной медали "Город героев - Чернигов";
  • памятной банкноты номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко в сувенирной упаковке;
  • сувенирной банкноты "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины";
  • сувенирной банкноты "Сто гривен" (к 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов) в сувенирной упаковке;
  • сувенирной банкноты "Сто карбованцев" (к 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов) в сувенирной упаковке.

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