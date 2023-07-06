Нацбанк анонсировал выпуск 7 июля новой нумизматической и суверенной продукции
Четверг, 6 июля 2023, 12:25 -
В пятницу, 7 июля, в 10:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической и сувенирной продукции.
Об этом сообщается на сайте интернет-магазина НБУ.
Анонсируется появление в продаже с 7 июля:
- памятной монеты из серебра "В единстве - сила";
- памятной монеты из нейзильбера "Ой у лузі червона калина" в сувенирной упаковке;
- памятной монеты из нейзильбера "Рожденный в Украине" в сувенирной упаковке;
- набора из трех монет из нейзильбера в сувенирной упаковке "Государственные символы Украины";
- памятной медали "Город героев - Николаев";
- памятной медали "Город героев - Чернигов";
- памятной банкноты номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко в сувенирной упаковке;
- сувенирной банкноты "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины";
- сувенирной банкноты "Сто гривен" (к 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов) в сувенирной упаковке;
- сувенирной банкноты "Сто карбованцев" (к 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов) в сувенирной упаковке.
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