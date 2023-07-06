Ракетная атака на Львов: обесточивание региона и разрушения бизнес-кампуса инновационного парка

В результате ракетного удара в ночь на 6 июля, на Львовщине обесточена линия электропередачи и три подстанции, а во Львове - пострадал бизнес-кампус инновационного парка LvivTech.City.

Об этом говорится в сообщениях Министерства энергетики и вице-президента девелопера UDP Виталия Мельника.

Так, по состоянию на утро, 6 июля, известно, что в результате российского ракетного удара во Львовской области обесточены линия электропередачи и три трансформаторные подстанции.

"Ночью враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. В результате атаки во Львовской области обесточены одна линия электропередачи, три трансформаторные подстанции, без света остались два населенных пункта", - отметили в ведомстве.

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От ракетного удара пострадал также бизнес-кампус инновационного парка во Львове.

"С командой все в порядке, сейчас пытаемся оценить состояние здания и масштабы восстановления", - написал в фейсбуке вице-президент девелопера UDP Виталий Мельник.

По его словам, сотрудники кампуса не пострадали, резидентов в здании не было.

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"Для восстановления LTC мы сделаем все возможное", - подчеркнул он.

Напоминаем:

6 июля российские террористы атаковали Львовскую область "Калибрами", украинские системы ПВО сбили семь из десяти выпущенных ракет. Ранее сообщалось о четырех погибших и 37 раненых, один из них ребенок.

LvivTech.City расположен на территории промзоны бывшего завода "Львовприбор". Согласно проекту, общая площадь офисной части составит более 40 тыс. кв. м. Первая очередь площадью 18 тыс. кв. м была запущена в 2021 году.

По сообщениям Минэнерго, из-за предыдущих обстрелов остается без света часть абонентов в Черниговской и Сумской областях.

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. В Донецкой области были обесточены почти 15 тысяч потребителей.

В результате технологических нарушений в Ивано-Франковской области были временно обесточены более 38 тысяч потребителей. Сейчас все запитаны.

Также из-за технологических нарушений обесточена часть потребителей в Киевской и Днепропетровской областях.

Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.