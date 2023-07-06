Нефть теряет на фоне медленного возобновления спроса в Китае и перспективы сокращения предложения

Цены на нефть в четверг, 6 июля, снизились на азиатских торгах, поскольку опасения по поводу медленного возобновления спроса в Китае нивелируют перспективу сокращения предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 25 центов, или 0,3%, до 76,40 долларов за баррель в 04:00 по Гринвичу после повышения на 0,5% накануне.

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Американская West Texas Intermediate упала на 7 центов, или 0,1%, до 71,72 доллара за баррель после закрытия на 2,9% выше на торгах после праздников в США в среду.

Что повлияло на цены

Беспокойство по спросу сохранялось из-за медленного экономического восстановления Китая после отмены пандемических ограничений в дополнение к глобальным макроэкономическим проблемам и повышению процентных ставок центральными банками.

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Учитывая прогноз спроса, в июне деятельность в сфере услуг в Китае выросла медленнее всего за пять месяцев, поскольку ослабление спроса повлияло на импульс восстановления.

Но сообщения Саудовской Аравии об ограничении поставок в понедельник и ожидания по поводу возможного дальнейшего сокращения, а также более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти в США оказали определенную поддержку настроениям, считают аналитики.

Запасы сырой нефти в США упали примерно на 4,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 30 июня, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщили рыночные источники. Аналитики ожидали падения запасов сырой нефти примерно на 1 миллион баррелей.

В среду министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что российско-саудовское нефтяное сотрудничество все еще развивается в рамках альянса ОПЕК+, который сделает "все необходимое" для поддержки рынка.

Экономическая правда