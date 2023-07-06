Fitch обновило рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало рейтинг еще одного государственного банка Украины - ПриватБанка.

Обновленный рейтинг опубликован на сайте агентства

Так, Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах государственного ПриватБанка соответственно "ССС-" и "ССС", а рейтинги устойчивости (VR) - "ССС".

Одновременно Fitch понизило рейтинг государственной поддержки GSR ПриватБанка с "ссс-" до "нет поддержки" (ns).

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"Снижение рейтинга GSR отражает наше убеждение, что в случае существенного дефицита капитала ПриватБанк, скорее всего, будет работать в условиях регулятивного капитала в ближайшей перспективе, а не получать оперативную чрезвычайную поддержку капитала от государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рейтинг дефолта ПриватБанка (РДЭ) в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что дефолт по его приоритетным обязательствам в иностранной валюте остается реальной возможностью из-за войны.

"Однако банк поддерживает в целом адекватную ликвидность в иностранной валюте по сравнению со своими потребностями, чему способствуют различные меры регулирования капитала и валютного контроля, введенные с начала войны для снижения рисков оттока депозитов и капитала и поддержания стабильности и доверия к банковской системе", - подчеркивает агентство.

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Также отмечается, что деловой профиль Приватбанка и его доходность оцениваются значительно выше, чем у его аналогов.

Fitch уточняет что обязательства по внешнему долгу у ПриватБанка отсутствуют, а доступной ликвидности банка в иностранной валюте достаточно, чтобы покрыть 82% клиентских депозитов в иностранной валюте на конец первого квартала 2023 года.

По данным Fitch, ПриватБанк является крупнейшим банком в Украине с долей активов почти 27% от всего банковского сектора на конец первого квартала 2023 года с акцентом на розничный сектор.

Напоминаем:

По данным Нацбанка, ПриватБанк по размеру активов (759,3 млрд грн по состоянию на май) занимает 1 место на рынке среди 65 банков.

Ранее Fitch обновил рейтинги еще трех украинских госбанков.