Нацбанк проводит опрос, сколько украинцев пострадали от карточных преступников

Нацбанк вместе с платформой открытых данных Опендатабот проводит масштабный всеукраинский опрос, чтобы понять, насколько украинцы защищены от действий преступников.

Исследование проводится в рамках программы противодействия мошенничеству "Шахрай, гудбай", путем опроса, в частности, в чат-ботах Опендатабот, например в Viber.

Отмечается, что с начала года в Украине уже зарегистрировано больше уголовных дел о мошенничестве, чем за весь прошлый год. При этом наиболее уязвимая категория, на которую рассчитывают мошенники, это пенсионеры.

В то же время исследуя предпосылки этой проблемы, Нацбанк стремится выяснить, не только возрастной диапазон, но и:

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пол,

в каком населенном пункте по количеству населения проживает человек?

знает ли человек, какие данные платежной карты безопасно разглашать представителю банка по телефону (правильный ответ - только номер платежной карты, ни в коем случае не сообщать SVV код и пин-код),

можно ли сообщать представителю банка коды, поступающие в смс или в Viber (правильный ответ - нет),

проверяет ли человек информацию о социальных выплатах в интернете перед тем, как оформить их,

проверяет ли человек адреса сайтов, на которых вводит данные о своих картах,

согласится ли человек выполнять просьбы лиц относительно своей платежной карты, если те представляются работником банка, и, например, сообщают о кибератаке (правильный ответ - нет),

согласится ли человек на предложения, найденные в интернете, по оформлению денежной выплаты/субсидии через чат-бот банка, например в Viber (правильный ответ - нет),

Также, Нацбанк интересует, становился ли уже опрашиваемый человек жертвой мошенников за время полномасштабного вторжения.

Напоминаем:

"Шахрай, гудбай" - это информационная кампания, цель которой - научить украинцев правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

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С начала 2023 года в Украине было открыто больше производств по факту мошенничества, чем за весь 2021 год. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, данные Генеральной прокуратуры свидетельствуют, что за первые четыре месяца 2023 года было зарегистрировано 26 734 уголовных производства по ст.190 УКУ о мошенничестве. Это уже на 2887 дел больше, чем за весь 2021 год.

За январь-апрель 2023 года было зарегистрировано вдвое больше уголовных производств по статье о мошенничестве, чем за соответствующий период 2021 года, и более чем в 4 раза больше соответствующего периода в прошлом году: 12 235 дел и 6 385 дел соответственно.

В среднем, в месяц в 2023 году открывается 6683 производств по фактам мошенничества. Для сравнения, за соответствующий период 2021 года фиксировалось 3059 дел о мошенничестве в месяц.

При этом стоит отметить, что в текущем году до суда доходит только каждое девятое дело о мошенничестве. Так, за январь-апрель 2023 года на судебное разбирательство попали только 11% от общего количества зарегистрированных производств. Для сравнения, за соответствующий период 2022 года суд рассматривал 14% дел по статье 190 УКУ, а в тот же период в 2021 году — 19%.

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