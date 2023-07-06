Курс валют на 6 июля: наличная гривня в банках укрепляется

В четверг, 6 июля, на черном рынке гривня слабеет к доллару, но растет к евро, валюта в обменниках банков подешевела.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,04 - 37,20 грн против котировок в 36,9 - 37,17 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 40,61 - 40,87 грн против курса 40,6 - 40,89 грн за евро в среду.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 5 июля – 36,75 – 37,4 грн);

Евро – 403 – 41,0 грн (курс на 5 июля – 40,4 – 41,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 36,55 – 37,35 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда