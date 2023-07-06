Игорный бизнес с начала года уплатил почти 3 миллиарда налогов: объем вырос в 14 раз
Четверг, 6 июля 2023, 09:24 -
За первое полугодие бюджет получил 2,94 миллиарда гривен налогов от игорного бизнеса – в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.
За первое полугодие 2022 года игорный бизнес принес в бюджет всего 209 млн. грн.
Нардеп объясняет это тем, что большинство операторов пользовались налоговой льготой "2%" и занимались мискодингом.
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"За июнь собрано 562 млн грн. Здесь очень важно понять, что это 6-ой месяц года и поэтому нужно сравнивать условно с мартом (так как налог на прибыль здесь платят раз в квартал). В марте, напомню, было на 100 млн грн меньше (462 млн)", – добавил Железняк.
Экономическая правда
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