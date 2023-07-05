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Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета

Среда, 5 июля 2023, 20:59 - Экономическая правда

Брокер mono invest, компания EXANTE, попала под санкции СНБО - инвесторам предлагают немедленно закрыть счета.

Об этом в Telegram сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Только что СНБО включил в санкционный список компанию EXANTE, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций.

В связи с этим все клиенты, которые имеют позиции в ценных бумагах в mono invest получат в течение часа сообщение, в котором мы предложим согласиться сегодня закрыть позицию и вернуть деньги на карту", - отметил Гороховский в 19:49.

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"Позиции в ценных бумагах, тех клиентов, которые нажмут в сообщении "Согласен" или не нажмут ничего до 22:30, будут закрыты и их средства возвращены на карты.

Позиции тех клиентов, которые в сообщении нажмут "Не согласен", закрыты не будут. Доступ к их акциям и средств на них потраченных будет возможен только после снятия санкций СНБО", - добавил он.

Как уточнил Гороховский, Exante попала под ограничения из-за попадания в санкционный список кипрской "ИЭксТи Лтд" (EXT Ltd).

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EXANTE - брокер, основанный россиянами, со штаб-квартирой на Мальте. Компания работает с частными и корпоративными инвесторами, при этом не имеет лицензии Банка России.

Компания была основана в 2011 году российскими трейдерами Алексеем Кириенко, Анатолием Князевым и Владимиром Масляковым.

Экономическая правда

Monobank санкции компании
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