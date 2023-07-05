фото: мининфраструктуры

В Киеве возобновил работу офис Польского агентства по инвестициям и торговле, который в начале полномасштабного вторжения РФ переехал в Варшаву и там на его базе создали центр поддержки украинского бизнеса.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Главным направлением работы Офиса в Киеве станет содействие выходу польского бизнеса на украинский рынок, в частности привлечение инвестиций в проекты восстановления. Так, представители польских компаний смогут получить помощь и информацию о дальнейшем сотрудничестве", - говорится в сообщении.

"Для нас важно начать привлечение польских компаний к проектам по восстановлению Украины уже сегодня. Уверен, что этому будет способствовать возобновление работы представительства Польского агентства по инвестициям и торговле в Киеве, и это является позитивным сигналом для компаний и инвесторов.

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Мы благодарны польскому правительству за заинтересованность в проектах восстановления Харькова. Речь идет, в частности, о восстановлении школ, больниц и другой социальной инфраструктуры. Со своей стороны мы работаем над совершенствованием закупочных процедур в соответствии с европейскими стандартами и улучшением прозрачности и подотчетности процесса восстановления через внедрение системы DREAM. Польский бизнес будет четко понимать, куда, как и насколько эффективно были потрачены его средства", - заявил министр Александр Кубраков.

В министерстве добавили, что Польское агентство по инвестициям и торговле (PAIN) создало базу данных польских компаний, которые ищут возможности сотрудничества с украинским бизнесом. В ней размещены данные по более 2,5 тысячи предприятий и организаций.

"Среди наиболее перспективных направлений для сотрудничества польские предприниматели называют строительную и транспортную отрасли", - добавили в ведомстве.

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Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) - консультативное учреждение, которое работает в составе группы Польского фонда развития под руководством Министерства развития и технологий Польши.

Экономическая правда