Проблема еще не решена: Гетманцев анонсировал следующие меры против обменников-нарушителей

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел совместное заседание с Национальным банком по проблемам обмена валюты, и поставил задачу в течение месяца закрыть все нелегальные обменники.

Об этом сообщил глава Комитета Данило Гетманцев.

"Сформулировали четкую задачу Нацполу - полное и окончательное их прекращение (незаконных обменников, - ред.). Перечень добавим, если Нацпол сам не видит. Срок - месяц", - написал он в Телеграм-канале.

Гетманцев в целом положительно оценил действия Нацбанка по решению проблемы с отказом участников рынка принимать у населения изношенные и старые купюры иностранных валют.

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Однако подчеркнул, что проблема еще не решена окончательно, и жалоб от людей до сих пор много.

По мнению главы комитета, недовольство граждан прекратится только после привлечения к ответственности наиболее системных нарушителей.

"В этом контексте приветствую "тайных покупателей" НБУ, горячую линию и системную проверку жалоб, поступающих от людей в Нацбанк", - написал Гетманцев.

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Напоминаем:

После того, как проблема с обменом старых купюр набрала обороты, Нацбанк в июне отменил перечень признаков незначительного износа банкнот, встретился с участниками рынка и ввел усиленный контроль за соблюдением ими требований регулятора.