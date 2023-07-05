Фонд госимущества продал "Ровноторф" на аукционе за 205 миллионов
Фонд госимущества провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже госпредприятия "Ровноторф" - стоимость выросла с 47,1 млн грн стартовой цены до 205 млн грн победной.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Отмечается, что в торгах соревновались 12 участников.
Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней на оплату стоимости лота. Кроме победной ставки, он также должен уплатить НДС - 41 млн грн. В случае отказа от уплаты, он потеряет 9,4 млн грн гарантийного взноса, пояснили в Фонде.
ФГИУ объяснил, почему выставил предприятие на приватизацию, несколькими причинами:
- в государственной собственности должны остаться только стратегические и прибыльные активы. Торф не является стратегическим - его доля в энергетическом балансе составляет менее 0,3%;
- по состоянию на 31 марта 2023 года кредиторская задолженность предприятия - 6,9 млн грн, в том числе по заработной плате - 1,8 млн грн. Покупатель "Ривнеторфа" обязан в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом. Также он не сможет увольнять рабочих по собственной инициативе в течение этого периода;
- предприятие нуждается в инвестициях. "За почти 60 лет работы оборудование "Ривнеторфа" изношено и нуждается в модернизации. С 2012 года никаких инвестиций в развитие не привлекалось", - добавили в Фонде.
Также, как добавили в ФГИУ, у частного владельца больше возможностей для установления рыночных зарплат руководителям, что минимизирует использование активов в серых схемах вывода прибыли с предприятия.
Согласно результатам аукциона, победителем стало ООО "ЛЕНД ГРОУ", конечным бенефициаром которого указан Алексей Халимон.
Экономическая правда