Фонд госимущества продал "Ровноторф" на аукционе за 205 миллионов

фото: Ровенская ОВА

Фонд госимущества провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже госпредприятия "Ровноторф" - стоимость выросла с 47,1 млн грн стартовой цены до 205 млн грн победной.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что в торгах соревновались 12 участников.

Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней на оплату стоимости лота. Кроме победной ставки, он также должен уплатить НДС - 41 млн грн. В случае отказа от уплаты, он потеряет 9,4 млн грн гарантийного взноса, пояснили в Фонде.

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ФГИУ объяснил, почему выставил предприятие на приватизацию, несколькими причинами:

в государственной собственности должны остаться только стратегические и прибыльные активы. Торф не является стратегическим - его доля в энергетическом балансе составляет менее 0,3%;

по состоянию на 31 марта 2023 года кредиторская задолженность предприятия - 6,9 млн грн, в том числе по заработной плате - 1,8 млн грн. Покупатель "Ривнеторфа" обязан в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом. Также он не сможет увольнять рабочих по собственной инициативе в течение этого периода;

предприятие нуждается в инвестициях. "За почти 60 лет работы оборудование "Ривнеторфа" изношено и нуждается в модернизации. С 2012 года никаких инвестиций в развитие не привлекалось", - добавили в Фонде.

Также, как добавили в ФГИУ, у частного владельца больше возможностей для установления рыночных зарплат руководителям, что минимизирует использование активов в серых схемах вывода прибыли с предприятия.

Согласно результатам аукциона, победителем стало ООО "ЛЕНД ГРОУ", конечным бенефициаром которого указан Алексей Халимон.

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Экономическая правда