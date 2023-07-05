Коррупция, несмотря на систему "Шлях": пограничники усилят контроль за пересекающими границу водителями

Государственная пограничная служба ужесточит контроль за основаниями для пересечения границы лиц, зарегистрированных в системе "Шлях".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники фиксируют нарушения, совершенные через систему "Шлях". Учитывая это, ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе", - говорится в сообщении.

За июнь пограничники отказали в выезде более 1300 водителям было отказано в выезде.

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20 лицензиатам временно прекратили доступ к системе "Шлях".

Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Основная цель создания сервиса заключалась в устранении Она была создана, прежде всего, для устранения коррупции в процессе выдачи разрешений и упрощения процедуры.

Экономическая правда

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