Годовая инфляция в Турции замедлились до минимума с декабря 2021 года

reuters

Годовая инфляция в Турции в июне снизилась до 38,21% с 39,59% в предыдущем месяце, это самый низкий уровень инфляции с декабря 2021 года.

Об этом пишет Reuters.

При этом ожидается, что ценовое давление усилится летом. Опрос Reuters прогнозировал, что годовая инфляция составит в июне 39,47%, а на конец года ожидается на уровне 51,5%.

В то же время месячная инфляция в Турции в июне выросла до 3,92%, что является самым высоким показателем с января, после падения курса лиры после переизбрания президента Эрдогана.

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"Месячный показатель все еще был ниже медианы оценок опроса Reuters, который предполагал, что инфляция достигнет 4,84% в месячном измерении", - пишет агентство.

Инфляция выросла после валютного кризиса в конце 2021 года, который был вызван снижением ставок, к которому призвал Эрдоган, заявляя, что процентные ставки вызывают инфляцию. В октябре годовая инфляция достигла 24-летнего пика в 85,51%, после чего снизилась.

В этом году лира потеряла около 30% своей стоимости, и только за июнь - более 20%.

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Эрдоган переизбрался в конце мая и с тех пор сигнализировал о развороте к более ортодоксальной экономической политике, включая повышение ставок. В прошлом месяце Центробанк повысил ключевую ставку на 650 базисных пунктов до 15% и назвал это "первым шагом" для сдерживания инфляции.

Аналитики говорят, что эффект обесценивания лиры, а также повышение минимальной заработной платы в июле приведет к росту инфляции в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что более жесткая монетарная политика может ограничить рост цен.

"Кроме эффекта базы и низких цен на энергоносители, снижение общей инфляции с начала года было обусловлено стабильностью валютного курса, которая удерживала низкую инфляцию в торговле до выборов", - говорится в сообщении Goldman Sachs для клиентов.

Экономическая правда