Историческое IPO: румынскую Hidroelectrica оценили в $10 миллиардов при выходе на биржу
Румынская энергетическая компания Hidroelectrica вышла на биржу - ее публичное размещение (IPO) стало крупнейшим в истории фондового рынка Румынии и рекордным для всей Европы в 2023 году,
Об этом пишет Reuters.
"Первичное размещение акций Hidroelectrica было осуществлено по цене 104 лея (22,87 долларов) за акцию, что означает рыночную капитализацию в 10,3 миллиардов долларов что, по словам правительства Румынии, является "историческим успехом", - пишет агентство.
Отмечается, что это крупнейшее IPO этого года в Европе.
"Мы рады видеть сильный интерес инвесторов, который привел к успешному результату", - сказал главный исполнительный директор компании. Богдан Бадеа. Акции Hidroelectrica начнут торговаться на Бухарестской бирже с 12 июля.
Так, на продажу выставили все 19,97% акций, которые принадлежали фонду Fondul Proprietatea под управлением американской компании Franklin Templeton.
При этом правительство сохранит свою 80%-ную долю в крупнейшем производителе электроэнергии в стране, который имеет мощность 6,3 гигаватт из 182 гидроэлектростанций.
"Хотя планы вывода компании на биржу обсуждались более десяти лет, проведение IPO в конечном итоге было требованием ЕС как часть соглашения о разблокировании средств на восстановление после пандемии", - напоминает Reuters.
"Мы говорим о событии, которого ждали более 10 лет, а также о крупнейшем листинге в истории Бухарестской фондовой биржи", - сказал министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.
"Этот исторический успех листинга Hidroelectrica показывает, что это был правильный выбор", - добавил он.
Экономическая правда