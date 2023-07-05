Историческое IPO: румынскую Hidroelectrica оценили в $10 миллиардов при выходе на биржу

reuters

Румынская энергетическая компания Hidroelectrica вышла на биржу - ее публичное размещение (IPO) стало крупнейшим в истории фондового рынка Румынии и рекордным для всей Европы в 2023 году,

Об этом пишет Reuters.

"Первичное размещение акций Hidroelectrica было осуществлено по цене 104 лея (22,87 долларов) за акцию, что означает рыночную капитализацию в 10,3 миллиардов долларов что, по словам правительства Румынии, является "историческим успехом", - пишет агентство.

Отмечается, что это крупнейшее IPO этого года в Европе.

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"Мы рады видеть сильный интерес инвесторов, который привел к успешному результату", - сказал главный исполнительный директор компании. Богдан Бадеа. Акции Hidroelectrica начнут торговаться на Бухарестской бирже с 12 июля.

Так, на продажу выставили все 19,97% акций, которые принадлежали фонду Fondul Proprietatea под управлением американской компании Franklin Templeton.

При этом правительство сохранит свою 80%-ную долю в крупнейшем производителе электроэнергии в стране, который имеет мощность 6,3 гигаватт из 182 гидроэлектростанций.

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"Хотя планы вывода компании на биржу обсуждались более десяти лет, проведение IPO в конечном итоге было требованием ЕС как часть соглашения о разблокировании средств на восстановление после пандемии", - напоминает Reuters.

"Мы говорим о событии, которого ждали более 10 лет, а также о крупнейшем листинге в истории Бухарестской фондовой биржи", - сказал министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

"Этот исторический успех листинга Hidroelectrica показывает, что это был правильный выбор", - добавил он.

Экономическая правда