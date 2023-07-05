Минцифры работает над цифровизацией Госстата: обновленный портал уже тестируют

Министерство цифровой трансформации запустило закрытое тестирование нового портала статистики, целью которого является цифровизация Госстата.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Качественные данные – основа для принятия эффективных решений. Работаем над реформой, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих", – отметил министр.

Представители бизнеса, общественности и государственных органов уже сейчас тестируют новый портал Госстата.

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В Минцифре разработали простую и понятную логику пользования – каждый может находить, фильтровать и отображать данные как удобно.

На обновленном портале информация хранится в единой системе, а не в отдельных файлах. Так можете просматривать статистику в удобном формате и работать с ней, не загружая на свой компьютер кучу файлов.

Кроме того, есть "Банк данных", чтобы работать с информацией в формате графиков и таблиц и содержится календарь обнародования информации и график представления отчетности, чтобы отслеживать релизы и планировать отчеты.

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Ключевые статистические показатели отображаются в виде дашбордов, что поможет отслеживать их в динамике.

"Новый портал Госстата поможет быстро и удобно анализировать и распространять информацию. Чтобы украинцы легко находили нужные данные, а власти принимали действенные решения с качественной информацией. Госстат будет работать как современная IT-компания, чтобы каждый украинец за несколько кликов нашел нужную информацию", - резюмировал глава Минцифры.

Портал Госстата разрабатывается при поддержке Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

Экономическая правда