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Изъяли 15 фур подделок: в Кировоградской области обнаружили нелегальную швейную фабрику

Среда, 5 июля 2023, 15:40 - Анастасия Жарикова

Бюро экономической безопасности разоблачило подпольное производство контрафактной одежды в Кировоградской области - фабрика подрабатывала торговые марки более 20 люксовых брендов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило лица, организовавшие полный цикл производства подделок. Каждый из членов преступной группировки играл определенную роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Товар продавали в розницу и оптовыми партиями через веб-сайты, телеграммы и на рынках по всей территории Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли около 160 единиц профессионального оборудования, которое использовали для пошива одежды, его брендирования, утюжка.

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Также были изъяты поддельные футболки, куртки, брюки, шорты, кепки, рюкзаки, с нанесенным наименованием известных брендов производителей одежды, логотипы и ярлыки.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 100 млн грн. Чтобы вывезти 200 тонн изъятой продукции и оборудования, понадобилось 15 грузовиков-фур", - добавили в Бюро.

В настоящее время идет следствие и устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.

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Экономическая правда

БЭБ производство бренды
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