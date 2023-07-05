Изъяли 15 фур подделок: в Кировоградской области обнаружили нелегальную швейную фабрику
Бюро экономической безопасности разоблачило подпольное производство контрафактной одежды в Кировоградской области - фабрика подрабатывала торговые марки более 20 люксовых брендов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило лица, организовавшие полный цикл производства подделок. Каждый из членов преступной группировки играл определенную роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Товар продавали в розницу и оптовыми партиями через веб-сайты, телеграммы и на рынках по всей территории Украины.
Во время обысков правоохранители изъяли около 160 единиц профессионального оборудования, которое использовали для пошива одежды, его брендирования, утюжка.
Также были изъяты поддельные футболки, куртки, брюки, шорты, кепки, рюкзаки, с нанесенным наименованием известных брендов производителей одежды, логотипы и ярлыки.
Ориентировочная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 100 млн грн. Чтобы вывезти 200 тонн изъятой продукции и оборудования, понадобилось 15 грузовиков-фур", - добавили в Бюро.
В настоящее время идет следствие и устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.
Экономическая правда